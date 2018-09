5 sep 2018

Amaia Montero ha alarmado a todos sus seguidores. ¿Será verdad que se retira? La cantante no ha pasado por una buena racha en su trabajo pues las últimas polémicas relacionadas con el alcohol han hecho que Amaia esté en el centro de todas las críticas.

Un video en el que se veía a la cantante dar un concierto en condiciones poco agradables y desafinando, provocaron que la cantante recibiera todo tipo de críticas: "Ha sido el peor momento sin duda. Ha sido horrible, brutal. Lo he pasado muy mal. No me lo esperaba, y mira que me han pasado muchas cosas en mis 22 años de carrera", explicaba Amaia Montero en una entrevista.

Sus seguidores se han preocupado por ella ya que hace menos de un día, la cantante ha escrito dos 'tuits' en los que se intuye que se está despidiendo de manera indefinida de su carrera musical. "The game is over", comenzaba a escribir.

The game is over. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

Su segundo mensaje venía acompañado de una fotografía de sus inicios, cuando formaba parte del grupo musical 'La Oreja de Van Gogh': "Empezando a despedirme y empezando por el principio", concluyó. ¿Dejará su carrera musical? Por el momento, la cantante no ha confirmado ni desmentido nada.

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

Más noticias de Amaia Montero

- Amaia Montero explota: "Lo he pasado muy mal"

- Amaia Montero denuncia sentirse acosada

- Las redes sociales arden con la actuación de Amaia Montero en 'Bailando con las estrellas'

¿Sabías que Amaia Montero es Leo? Consulta su horóscopo