26 sep 2018

Compartir en google plus

¿Quién le iba a decir a Malú que sus palabras en una entrevista con 'El Español' iban a abrir una guerra con una compañera de profesión? La cantante, que se encuentra promocionando su nuevo trabajo, 'Oxígeno', parece haber ofendido a Amaia Montero.

Malú reflexionó sobre los cánones de belleza femeninos, asegurando: "A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?".

A Amaia no le ha sentado nada bien el comentario y ha cargado contra ella con un tuit de lo más contundente: "A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú".

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Si bien la propia Malú no ha querido entrar al trapo en esta guerra en la red, sí lo ha hecho algún usuario que la acusa de querer tener su minuto de gloria, usar las palabras de la primera para promocionarse. Pero Montero ha reprendido a quien le ha hecho esta acusación con otra frase lapidaria: "Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto".

Enhorabuena @AmaiaMontero ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola pic.twitter.com/3sPASoHMsG — Desafío (@conlajefa) 25 de septiembre de 2018

¿Habrá más batallas? No lo sabemos, pero lo que sí queda claro es que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se ha sentido ofendida.

Más noticias de Amaia Montero...

- Amaia Montero, ¿se retira?: "The game is over"

- Amaia Montero denuncia sentirse acosada

- Amaia Montero explota: "Lo he pasado muy mal"

¿Sabías que Amaia Montero es Leo? Consulta su horóscopo