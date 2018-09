5 sep 2018

Tamara Gorro no para. La presentadora es muy activa en sus redes sociales ya que diariamente publica, al menos, una foto diaria. Además, comparte con todos sus seguidores videos semanales donde recibe miles de visitas. Tamara se ha convertido así en una de las 'influencers' más importantes en España.

Está tan dedicada a las redes sociales, y más concretamente en su cuenta de Instagram, que ha compartido con todo sus 'folowers' su nuevo cambio de 'look'. Pelo más largo y con mechas. Así se ha mostrado Tamara Gorro en una imagen. Ya lo ha dicho ella en más de una ocasión: Vive por y para sus seguidores.

Por eso, ha querido saber qué opinan sobre su nuevo cambio. "Primer cambio para septiembre...¡NUEVO LOOK! Necesito opiniones por fi...¿Os gusta?", escribía. En seguida, la presentadora ha recibido más de 90.000 'me gusta' por lo que se podría decir que a sus seguidores les encanta su nuevo 'look'.

Este es el primer cambio que ha vivido Tamara Gorro en el mes de septiembre. ¿Tendrá nuevos proyectos profesionales que presentará próximamente?

