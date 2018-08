29 ago 2018

Si hay alguien que haya emprendido con fuerza en este país una lucha en pro de la legalización de la gestación subrogada -famosos a favor y en contra-, con el añadido de ser un personaje público y la fuerza que eso ejerce, esa es Tamara Gorro.

Ayer, volvía a hacer un alegato a favor de este tipo de gestación en su cuenta de Instagram. "Esta foto corresponde a cuando yo viajé a EE.UU. para realizar un reportaje sobre la gestación subrogada. Ellas son gestantes, maravillosas mujeres que solo quieren la felicidad de los demás", escribía al lado de la imagen en cuestión.

Y advertía que hoy habrá más detalles sobre el tema y que ahondará en su opinión sobre lo que está sucediendo en Ucrania: "Mañana voy a publicar TODO y ahí comprobaréis que existe gente con buen corazón. Además, daré mi opinión, sincera y directa sobre lo que está ocurriendo con las veinte familias atrapadas en Ucrania".

"Como he dicho en los 'stories', tengo indignación, rabia, dolor e impotencia. NO ES JUSTO y no voy a parar. Esas personas con sus bebés tienen que regresar a España SÍ o SÍ", finalizaba.

