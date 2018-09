5 sep 2018

La nueva temporada -y van 13- de 'El Hormiguero' ha arrancado con una madrina de altura. Penélope Cruz ha sido la primera invitada al programa conducido por Pablo Motos para presentar su película 'Todos lo saben'. La actriz aprovechó su entrevista para hablar de su imagen en España, pronuncirase sobre las 'fake news' y revelar el rumor que más le ha dolido a lo largo de su carrera.

Penélope se pronunció acerca de la última polémica sobre su "entrevista inventada" que publicó el diario La Razón el pasado 27 de agosto: "Cuando tienes éxito, que para mí es vivir de lo que me llena, tienes que aprender a lidiar con las 'profesiones paralelas'. Es una minoría, que es muy ruidosa. Te refieres a una entrevista inventada que en letra pequeñita aclaraba lo de que era imaginaria y otros medios la copiaron sin ponerlo (...), comentaba a Motos.

Cruz aprovechó para reconocer que este tipo de 'fake news' le generan tristeza: "Yo soy partidaria de no defenderme cuando pasan estas cosas. Son cosas falsas y a veces no sabes qué hacer, si callarte o aclarar las cosas (...)". En ese momento, la de Alcobendas reveló a Motos el rumor que le había hecho mas daño en su carrera: "Me da pena que se diga que no hago prensa en España, es de las cosas que más daño me han hecho. Siempre que estreno una película lo hago, siempre he hecho prensa", admite.

La intérprete afirma que concede unas 50 entrevistas de media al día cuando estrena película, reconociendo que "los actos hablan más que los rumores". Entiende que la gente tenga la visión suya como una mujer antipática: "Es el precio de la fama por trabajar para el público, pero eso es una cosa y otra bien diferente son los rumores falsos", reconoció.

Pablo Motos y Penélope Cruz en un momento de la entrevista pinit

No obstante, Penélope rompió una lanza a favor del periodismo y los medios en tanto que "necesarios para informarse". Apela a la honestidad de los medios ya que reconoce que "ahora más que nunca, necesitamos una prensa creíble”.

