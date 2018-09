21 sep 2018

Penélope Cruz recibió su primera nominación a los premios Emmy este año por su papel de Donatella Versace en 'American Crime Story', pero no consiguió hacerse con la estatuilla. Tendrá que seguir esperando para que la Academia de la Televisión en Estados Unidos le entregue el codiciado premio, pero para consolarse puede mirar con orgullo el resto de su envidiable palmarés.

Este verano, Cruz fue premiada con el César de Honor en la 43ª ceremonia de los premios del cine francés. Visiblemente emocionada, Penélope agradeció el galardón haciendo un pequeño balance de su trayectoria: "Esta noche tengo ganas de dar gracias a la vida. Ni en mis sueños más locos me habría imaginado aquí, en París, recibiendo el César de Honor de la Academia del cine francés. No me voy a interrogar respecto a la legitimidad de este reconocimiento. Solo me voy a alegrar con todo el corazón y evocar a algunas personas esenciales", confesó.

Este reconocimiento internacional llega tras años de trabajo en los que ha recibido numerosos premios que avalan su buen hacer. El Oscar de 2009, por 'Vicky Cristina Barcelona', película en la que compartió escenas con Bardem y con la que también obtuvo el BAFTA, o su primer Goya en 1999 con La niña de tus ojos, son algunos ejemplos. Penélope sigue dispuesta a sumar triunfos a su palmarés.

