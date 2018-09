6 sep 2018

El estado de salud de Julio Iglesias ha sido objeto de debate en varias ocasiones en los últimos años. Hace unas semanas, se especulaba con la posibilidad de que cancelase su gira por esos presuntos problemas de salud. Algo que, desde la promotora de la misma, se apresuraron a desmentir.

Anoche, el espacio de Telecinco 'Hechos reales' le dedicó buena parte de su programa a analizar la situación del cantante. Los colaboradores coincidían en que, lejos de que se haya agravado su situación, todo venía de aquel accidente de coche en los años 70.

Todos coincidían en que los dolores de espalda son lo que le han destrozado desde siempre. Paloma Barrientos afirmaba que "Julio lleva una cajita con pastillas y el teléfono directo con el doctor Fuster, que es el que le hace los chequeos en Nueva York. Porque los dolores de espalda son dolorosísimos".

Tiene chequeos rutinarios que sigue a rajatabla"

Beatriz Cortázar iba más allá al hacer referencia a que él, que siempre ha sido muy presumido, no se encontraba a gusto en los últimos tiempos. "Julio no se gusta, tiene dolores, no tiene la vida que querría tener… No deja que lo vean. Yo fui a su camerino en uno de sus últimos conciertos en España y estaba todo a oscuras", eran sus palabras.

También Paloma García Pelayo aportaba datos sobre esos dolores: "Julio tiene un problema de movilidad. Una cosa es estar mal de salud y otra es esto. Tiene chequeos rutinarios que sigue a rajatabla. Tiene 75 años y estos problemas se han ido agravando con el paso del tiempo. No camina con facilidad, necesita a veces con apoyo, se mueve con carrito de golf… Tiene obsesión y pánico por perder la movilidad en las piernas".

