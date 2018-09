10 sep 2018

El verano ha terminado y queda patente con la vuelta de Ana Rosa Quintana a su programa matinal. A diferencia de otros años, la periodista se ha enfrentado a su vuelta más complicada después de que en julio su marido fuese detenido.

La presentadora emitió un comunicado y se pronunció sobre lo ocurrido. Algo que ha tenido que volver a hacer a su vuelta de vacaciones en su propio programa. "No ha sido el mejor verano de mi vida, pero tampoco el peor; hace cuatro años en julio falleció mi madre y eso sí es un dolor que te dura toda la vida", comenzó diciendo, añadiendo que vivió "momentos de incertidumbre y preocupación".

Según ha afirmado, el hecho de que su marido Juan volviese "a casa sin medida cautelar fue un mensaje tranquilizador". También ha explicado que "lo que sabía es que desde hace 10 años un hermano de Juan y otra persona tenían un pleito con Hacienda. Él y su familia le ayudaban a resolverlo". La presentadora ha zanjado el tema diciendo que: "Mi marido está colaborando con la Justicia, dejemos que jueces, abogados y fiscales hagan su labor".

Muy sincera, Ana Rosa Quintana ha afirmado que no será ella la que trate este tema porque no informará de manera objetiva: "Yo no soy la persona más adecuada para informar de un tema que afecta a mi familia".

