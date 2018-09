12 sep 2018

Ana Rosa Quintana ya ha dejado atrás sus vacaciones y ha regresado a su trabajo en Telecinco, donde continúan dedicando una sección a temas de sociedad que preocupan a los ciudadanos. De hecho, ha sido tratando el tema del aumento de robos de vehículos en España, cuando la presentadora se ha animado a relatar una experiencia personal relacionada con el tema.

Ana Rosa ha asegurado en pleno programa que fue víctima de uno de esos robos: "Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba", ha relatado al ser preguntada por Joaquín Prat.

Por su parte, el colaborador también admitió que alguien de su círculo cercano había sufrido la desaparición de su vehículo este verano.

Un segundo programa de la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' en el que la presentadora también ha aprovechado para mandar un mensaje de apoyo a su vecino, el periodista Raúl del Pozo, que esta mañana perdía a su mujer Natalia.

