12 sep 2018 francisco chacón

La guerra entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez sube de tono con un nuevo episodio de tensión entre la madre y la novia de Cristiano Ronaldo. La mujer madeirense, de 63 años, no quita ojo desde Funchal a las andanzas de la joven aragonesa, instalada en Turín con el jugador de la Juventus y no ha dudado en poner 'me gusta' a un demoledor comentario en las redes sociales acerca de la exdependienta de la madrileña 'milla de oro'

"Cuando una quiere con pasión a sus hijos, como yo, sabe perfectamente quién siente lo mismo. Por eso sé que la señora Aveiro es una buena madre. Se nota enseguida", dice una seguidora del delantero estelar antes de continuar de manera contundente.

Y añade: "Georgina es muy falsa. Mira fijamente a las cámaras y finge un amor que es mentira. Quien tenga ojos en la cara y dos dedos de frente sabe que es la mujer más falsa con la que Ronaldo se ha relacionado. Oh Cristiano, por amor a tus hijos, cambia por favor de mujer, que esa niñata ya ha probado que solo quiere fama y dinero. Tus hijos merecen una buena madre, que los ame de verdad".

