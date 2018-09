12 sep 2018

Rememorando sus mejores momentos en 'Velvet' (Antena 3) los actores Paula Echevarría -aquí, los detalles de su 'look'- y Miguel Ángel Silvestre se reencontraron esta semana en Madrid con motivo de la presentación del nuevo reloj Galaxy Samsung al que prestaron su imagen. Encantados de verse y muy cariñosos, juntos vivieron su baño de masas en una fiesta donde pudieron hablar de sus planes y de sus preocupaciones mientras confesaban que les encantaría volver a trabajar juntos.

Evidentemente, la presencia de la actriz tras el verano tenía muchas preguntas en el aire fue contestando con la misma simpatía y elegancia que muestra en este tipo de convocatorias. Enamorada hasta el tuétano del futbolista Miguel Torres, confesó que, de momento, seguirán como hasta ahora: ella en Madrid y él en Málaga. No hay prisa por acelerar nada. "En este momento de mi vida, es mejor que sea así, porque vamos encajando todo dejando que las cosas fluyan".

Corazón ¿Se puede decir que, tras la tempestad, por fin llegó la calma a su vida?

Paula Echevarría Sí. Hoy puedo salir de casa sin tener doce coches en la puerta ni persecuciones a cualquier hora del día. Cuando todo se tranquiliza, disfruto más de las cosas. Siempre dije que el tiempo pone todo en su sitio. Y así ha sido.

C. Lo cierto es que tuvo muy claro que Miguel Torres iba a ser su pareja formal. De ahí que ni se escondiera.

P.E. Soy de ideas claras. No me afecta lo que digan de fuera. Vivo mi vida, y siempre he sido así. También lo tuve igual de claro con David (Bustamante) en su momento. Juzgo a las personas por lo que veo, no por lo que me cuenten.

C. ¿Cómo van las obras de su nueva casa?

P.E. Aunque por fuera parece que ya está acabada, queda mucho por dentro. Habrá que esperara algunos meses aún para que se termine. Mientras tanto, sigo viviendo en nuestra casa familiar, que se pondrá en venta cuando me mude.

C. Este verano ha tenido oportunidad de presentar a Miguel a sus padres. Así, al menos, se ha visto en algunas fotos publicadas.

P.E. Prefiero no hablar de Miguel y dejarle fuera de todo.

C. Siempre se habla de la realidad de su relación con su ex, Bustamante. ¿Cómo están a día de hoy?

P.E. Nuestra relación es buena. No hablamos todos los días. Ni tomamos cafés ni cenamos los sábados. Tenemos la relación que tiene que ser. Hablamos de los temas que nos preocupan y tomamos decisiones. Siempre vamos a ser familia. Lo más importante para los dos es nuestra hija. Y por ella y para ella, intentaremos estar de acuerdo a la primera en todo. No hemos vivido una separación traumática de tirarnos los trastos a la cara y de ahí que todo sea más normal de lo que se ha dicho.

C. ¿Le gustaría ver a David feliz junto a otra mujer? ¿Podría ser Yana Olina?

P.E. Me acaban de decir que hay unos fotos de los dos de la mano… Yo quiero que él esté bien, porque eso supondrá que mi hija también lo está.

Lo mejor para nuestra hija es que David y yo estemos bien"

C. Esas mismas palabras ha usado David cuando le he preguntado por usted.

P.E. No lo sabía pero me alegra que sea así, porque lo mejor para la niña es que los dos estemos bien. En cualquier caso, te aseguro que estoy tranquila con la vida que he llevado, siendo fiel a mi manera de pensar. En este tiempo he ido encajando las piezas de mi puzle.

C. Y su relación con Poty, ¿como está? Dicen que también se ha enfadado con él por salir tanto en defensa de David.

P.E. Acabamos de hablar por teléfono hace diez minutos, porque está mi niña en su casa. Te puedes imaginar que no hay ningún problema entre nosotros, sino todo lo contrario.

C. ¿Cuál es su próximo proyecto?

P.E. Tengo dos estrenos pendientes y, ahora, voy a rodar una comedia con Álvaro Fernández Armero en Asturias.

C. ¿Se ha emocionado como asturiana al ver a la Princesa Leonor en la Santina en su primer acto oficial?

P.E. Supongo que para la Reina Letizia habrá sido muy emocionante, pero a mí lo que me emociona de verdad es ir a ver a la Santina. No tengo nada en contra de la institución, pero no soy monárquica.

C. ¿Le cuesta como actriz protagonizar escenas tórridas en la pantalla?

P.E. He tenido ofertas para hacer ciertos papeles, pero nunca he querido. Cuando empecé en esta profesión, le prometí a mi madre que podría ir a verme a cualquier película sin que se avergonzara o tuviera que cerrar los ojos. Hay desnudos y desnudos. Todo depende de cómo se haga, de ahí que valore y analice cada situación para saber si puedo o quiero hacerla.

C. ¿Tiene ganas de cumplir el sueño americano?

P.E. En España tengo mi estabilidad profesional y personal y a mi edad no tengo ganas de irme a la aventura y renunciar estar junto a mi hija y seres queridos. Solo aceptaré ofertas que pueda compaginar con mi vida.

