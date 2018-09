13 sep 2018

Carlos Lozano acaba de dar un giro a su carrera. El presentador se acaba de incorporar al equipo de colaboradores de 'El Programa de AR', según ha confirmado en exclusiva 'Fórmula TV'.

Pero lo más sorprendente de la noticia no es que vuelva a la televisión. Carlos Lozano será uno de los colaboradores del magacín matinal que comentará las noticias que ocurran en la cuarta edición de 'GH VIP'. Teniendo en cuenta que su ex y madre de su única hija, Mónica Hoyos, es una de las participantes, y que su otra ex, Miriam Saavedra, podría entrar en la casa, resulta cuanto menos impactante.

La expectación por sus comentarios será máxima y no hay duda, tras su polémica trayectoria, que será protagonista de más de un titular. Según apunta 'Fórmula TV', el presentador se incorporará el viernes 14 de septiembre.

