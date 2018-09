13 sep 2018

Natalia Sánchez y Marc Clotet revelaban el pasado 28 de agosto a través de Instagram que iban a ser padres primerizos. Pues bien, ahora la actriz ha decidido emplear esta misma red social para anunciar que ya sabe el sexo de su bebé y ha aprovechado la ocasión para lanzar un emotivo mensaje lleno de reivindicación.

Un mensaje a favor de la libertad de género en el que la actriz escribe: "¡Ya sé el sexo del bebé! Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, bi-, trans- , a- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo", ha escrito Natalia junto a la publicación.

Deseo que mi niña juegue, vista y viva con libertad"

Un mensaje en el que la joven de 28 años también explica que sólo quiere que su primera hija "sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, si no que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos". Y añade: "Deseo que mi niña juegue, vista y viva con libertad", concluye la actriz.

Una publicación que se ha llenado de comentarios en apoyo al mensaje de la actriz y que ya va camino de los 75 mil 'me gusta' en apenas unas horas.

