13 sep 2018

Compartir en google plus

Había advertido Terelu Campos que ella también se iba a someter a un cambio radical de imagen, como su hermana. Se llegó a especular que, como su hermana y a apesar de estar pasando por un bache de salud, también se metería en quirófano.

Pero no. A pesar de jugar al despiste y a la ambigüedad, Terelu no se ha sometido a ninguna intervención. Lo que ha hecho es cortarse el pelo y cambiar de 'look'. Uno similar al que ya le pudimos ver cuando se enfrentó a su primer cáncer.

Me lo volví a dejar largo por mi madre"

"La verdad es que siempre he preferido llevar el pelo corto. Me lo volví a dejar largo por mi madre, pero es mucho más cómodo este corte", aseguraba Terelu en ese especial de 'Las Campos' en el que pudimos ver, por primera ver, el resultado final de los retoques de su hermana, Carmen Borrego.

Terelu Campos con su nuevo corte de pelo. pinit

Más noticias de Terelu Campos...

- Terelu Campos: "Me duelen los huesos por la medicación"

- Terelu Campos se someterá a un "cambio de imagen radical", como su hermana

- Terelu Campos: "Una decisión así te genera mucha comedura de cabeza"

¿Sabías que Terelu Campos es Virgo? Consulta su horóscopo