14 sep 2018

Chabelita ya forma oficialmente parte de 'GH VIP'. La concursante hizo su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra rindiendo todo un homenaje a su madre, Isabel Pantoja.

La concursante no solo llegó con una camiseta con la cara de su madre, la misma que ya lució Kiko Rivera en su Instagram, sino que le dedicó unas bonitas palabras: "Me he puesto esta camiseta porque llevaba un tiempo rebelde y quería que viera que me acuerdo de ella", explicó.

"No he hablado con ella porque es una situación complicada. Pero ella sabía que iba a venir desde hace tiempo, aunque no nos hemos despedido", confesó a su entrada en la casa.

Después, se sinceró y aseguró: "Mi madre, supongo, que me apoya y que me estará viendo el programa y cuento con ella", expresó.

No sabemos si la cantante verá la participación de su hija, pero seguro que la apoya.

