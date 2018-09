16 sep 2018

"!Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras!", así es como ha anunciado Álex Lequio la última etapa que afrontará ahora de su tratamiento contra el cáncer.

Una lucha contra la enfermedad que le condujo en un principio a trasladarse al 'Memorian Sloan Katterin Cancer Center de Nueva York' el pasado mes de abril y que ahora le conducirá a New Jersey. Una gran noticia que también ha compartido su madre Ana Obregón en Instagram:

"Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre", ha escrito Ana Obregón junto a la misma fotografía que ha compartido su hijo en redes.

Y es que su madre Ana Obregón ha sido junto con su padre, Alessandro Lequio, uno de los apoyos más fuertes para Álex en esta dura etapa, a pesar de que en esta ocasión Alessandro Lequio no les haya podido acompañar.

Un comienzo de una nueva etapa que Álex Lequio ha hecho pública poco después de conocerse la información destapada por el 'New York Times' de que su médico, el doctor José Baselaga ha dimitido tras descubrirse que había recibido pagos millonarios procedentes de compañías farmacéuticas.

