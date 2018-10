5 oct 2018

"Vuelta al trabajo entre actos. Ánimo a todos los luchadores/as". Con estas palabras, Alessandro Lequio Obregón saludaba desde su cuenta de Instagram para anunciar que ya se encontraba en Madrid tras una larguísima y dura estancia en Nueva York, a donde viajó hace seis meses por su problema de salud. Contento y recordando fotos de su niñez junto a la familia Obregón, Alessandro por fin decía adiós a los tratamientos y a los médicos del otro lado del Atlántico. Lo hace para celebrar con los suyos lo bien que ha ido todo. Y para disfrutar del descanso del guerrero, que lo tiene más merecido que nadie.

Fue hace algo más de medio año cuando vivió el capítulo más amargo de su vida, tras confirmar que las molestias que llevaba notando desde hacía un tiempo se debían a un tumor. Siempre acompañado por su madre, Ana Obregón, y su padre, Alessandro Lequio, el joven emprendedor tuvo que encajar la noticia y dejar en stand by su vida, tanto profesional como personal, en un año donde todo marchaba sobre ruedas.

Hacía apenas unos meses que se había mudado a un 'loft' cerca de Alcobendas junto a su novia. Desde allí, dirigía sus negocios de 'marketing' digital, así como otra serie de proyectos. Tras graduarse en una universidad norteamericana y terminar su formación con un máster en Madrid, Lequio había dado el paso de independizarse e, incluso, soñaba con formar su propia familia junto a su pareja, tal y como llegó a anunciar en su red social. Por eso, el mazazo fue enorme y durísimo para todos ya que, a sus 26 años, tenía que dejar una vez más España para ponerse en manos del doctor Baselga, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

Desde ese día, Álex se ha sometido al protocolo que le han indicado y que ha ido variando en función de su evolución. Su madre no se ha separado. Los dos han compartido el apartamento que la actriz alquiló muy cerca del hospital y donde han intentado llevar una vida lo más normal posible. No ha habido ni un solo día en estos seis meses en el que Ana se haya separado de su único hijo, por el que siempre se ha desvivido. "Es una madre y una mujer excepcional y solo puedo tener palabras de admiración hacia ella", me comentó en su momento Alessandro padre, quien ha estado siempre en comunicación directa con su hijo, aunque sin faltar apenas a su trabajo diario en El programa de Ana Rosa (Telecinco). Solo lo hizo en dos ocasiones, para desplazarse hasta Nueva York.

"Todo sigue su ritmo, no ha cambiado nada", ha comentado Lequio cuando le han preguntado en Telecinco por la vuelta de su hijo a Madrid. Lo cierto es que parece que su estancia en la capital no será definitiva, sino un descanso en el tratamiento que deberá seguir. De ahí que tenga que volver a Nueva York para rematar y asegurar que todo está bajo control. Hasta entonces, el joven Lequio vive este momento dulce de reencuentros y apoyos, e intenta contestar a todos cuantos se han interesado por su salud, siempre con palabras optimistas e ilusión por recuperar la normalidad.

Por su parte, su madre también aprovecha la vuelta para estar muy cerca de su familia, especialmente de sus padres, a los que ha cuidado estos años con auténtico mimo, dada su avanzada edad y los problemas de salud que padecen. Precisamente por ellos es por lo que Ana ha sufrido tanto esta distancia geográfica: por el temor de que alguno de los dos pudiera empeorar y no estar junto a ellos para animarlos. Luchadora y madraza como ninguna, Ana intenta asimilar, poco a poco, todo lo que le ha tocado vivir.

Y es que ella sabe mejor que nadie lo que supone una enfermedad a una edad tan temprana. La actriz también tuvo que superar, en su juventud, una dolencia de la que ya no queda ni el recuerdo. "Ana nos ha dado a todos una lección magistral. En cuanto los médicos de España confirmaron el diagnóstico y se supo de la gravedad, no cesó hasta encontrar al mejor especialista del mundo en ese tipo de tumor y mover todas las piezas para que su hijo pudiera ser asistido por él. Desde ese día, ha llorado muchísimo, pero siempre con la certeza de que el joven iba a salir adelante, ya que estaba en las mejores manos como se ha confirmado al ver que todo ha ido perfectamente. Ahora, hay que seguir luchando", asegura un íntimo de la actriz, que desde que aterrizó en Madrid no ha tenido apenas tiempo más que para los suyos.

Eso sí, ha agradecido los mensajes de apoyo y fuerza con palabras muy cariñosas y sentidas. Sin duda, la experiencia que está viviendo junto a la persona que más quiere del mundo le ha convertido en una mujer aún más fuerte y auténtica.

