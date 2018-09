16 sep 2018

Cristina Pedroche ha sorprendido este sábado a sus seguidores de Instagram con una fotografía en la que la presentadora aparece con su rostro al natural y sin una gota de maquillaje.

Una isntantánea que ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores en especial por un detalle que, hasta ahora, había pasado desapercibido, sus pecas.

"¡Bu! Qué susto" ha escrito Pedroche junto a la fotografía que ha sido muy aplaudida por la mayoría de sus seguidores en la red social. "Que guapa cristina y las pequitas me encantan", "Nunca me había fijado en tus pecas", "Anda pero si tienes pequitas", "Valiente me pareces de publicar una foto así tan natural, muchas no se atreven. Guapa!!!", son algunos de los comentarios que sus seguidores han escrito en la publicación.

Una fotografía que ya cuenta con más de 61 mil 'me gusta' y casi 700 comentarios en menos de un día, nada a lo que Cristina Pedroche no nos tenga ya acostumbrados.

