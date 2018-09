6 sep 2018

Cristina Pedroche no deja de demostrarnos con cada 'look' su capacidad de pasar de un registro a otro con total naturalidad. Algo que ya nos ha demostrado en numerosas ocasiones con algunos de sus cambios de 'look' o con su último vestido 'animal print'. Pues esta vez la colaboradora de 'Zapeando' se ha propuesto sorprendernos con uno de esos 'looks' que podríamos lucir perfectamente en nuestra vuelta a la oficina.

Un 'look' súper acertado que la presentadora nos ha compartido a través de algunos de sus 'stories' recientes de Instagram y que no nos hemos podido resistir a buscar.

Cristina Pedroche compartía su 'look' a través de uno de sus 'stories'. pinit

Se trata de una prenda súper especial de la firma Capriche, cuyo diseño simula al de un 'look' compuesto por una blusa de rayas con abertura en los hombros y una falda, pero que en realidad se compone únicamente de un mono corto.

Mono corto modelo Natalie, 72,90 euros. pinit

Una de esas prendas que se encargan de hacernos la vida mucho más fácil, y es que además de ser súper cómoda es perfecta para dar con un 'lookazo 10' en cuestión de segundos y sin necesidad de malgastar el tiempo pensando en qué nos vamos a poner.

Además la buena noticia es que lo hemos encontrado disponible en la web de la firma, en todas las tallas y su precio es de 72, 90 euros.

¡Ya no tienes escusa para no marcar estilo esta vuelta de las vacaciones! ¿Ya te has hecho con él?

