16 sep 2018

Isabel Pantoja hacía historia este viernes en 'Sálvame' con una llamada que revolucionó al país entero y en la que la tonadillera narró el dolor que siente como madre con la casi inexistente relación que tiene con su hija Chabelita. Una llamada en la que también dejó algún que otro recadito, en este caso a Jorge Javier Vázquez.

Y es que Isabel Pantoja exigió en directo una serie de condiciones a Jorge Javier para poder aceptar su perdón y retomar su relación con el presentador. Una exigencia a la que el presentador ha respondido a través de 'Sábado Deluxe'.

Jorge Javier utilizó el atril del programa para responder a la tonadillera: "Tuve una relación con Isabel Pantoja en la que, por mi parte, había mucho cariño, cierta fascinación y algo de mitomanía", arrancaba en el programa el presentador.

Tras esto transmitió su conclusión sobre la llamada de Isabel Pantoja: "Yo no quiero que Isabel Pantoja forme parte de mi vida" (...) "Ella sigue echando mano de ese comportamiento que elude su responsabilidad y echa culpa de todo lo que le sucede a los demás", aseguró el presentador de 'GH VIP'.

Una relación con la tonadillera que, según palabras de Jorge Javier, él no planea retomar: "No voy a pedir perdón porque no lo siento".

"Y si yo tuviera que pedir perdón a Isabel Pantoja jamás lo haría de la manera que ella lo pide", ha concluido el presentador.

