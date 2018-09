15 sep 2018

Isabel Pantoja ha marcado un antes y un después con su llamada en directo a 'Salvame' de este viernes. Una llamada del todo inesperada en la que la tonadillera hizo una intervención de más de una hora y en la que dejó algunos titulares y declaraciones que pasarán, sin duda, a la historia de la televisión. Y es que Isabel Pantoja ha estado guardando silencio muchísimos años, años en los que ella misma ha confesado que ha visto lo que opinaban, informaban y debatían sobre Los Pantoja. Algo sobre lo que la tonadillera ha declarado: "Los Pantoja son dinero".

Un silencio que vio su fin ayer por la tarde, momento en el que llamó al programa con la única condición de hablar solo con su presentadora, Carlota Corredera. A le que le ha confesado que no acepta "la vida que ha tomado mi hija" (...) "No acepto que llegue a las siete de la mañana ni a las once. Y eso lo sabe ella. Sabe que yo le voy a reñir aunque tenga 22 años". Una forma de vida que según la tonadillera sería culpa de la pareja de su hija: "Lo que pasa es que está con una persona que no es buena persona", confesaba.

En cuanto a su participación en 'GH VIP' asegura que "estoy más tranquila de que esté en 'GH VIP' porque ahí no le van a hacer daño" (...) "Es muy triste decir dónde está mi hija esta noche, a qué hora llegará, qué le pasará... ese es el sufrimiento que yo tengo", revelaba la tonadillera a Carlota.

Carlota Corredera e Isabel Pantoja, hablan en 'Sálvame'. pinit

También ha tenido palabras para la que fue su empleada del hogar, Dulce: "La persona que tiene al lado le consiente todo y yo no. Yo no le consiento ni que le quiten el coche, ni los puntos, ni que llegue a altas horas pero la otra sí. Esa no es su niña ¡No es su niña!", alguien que ha preferido no nombrar para evitar más demandas.

Un momento en el que Isabel Pantoja se mostraba especialmente frustrada y en el que aseguró que "si fuera buena (refiriéndose a Dulce), le daría consejos, le diría que tiene un niño de 4 años, que tiene 22 años y un título para dar clases de inglés, es profesora y se puede ganar la vida perfectamente" (...) "No lo ha querido hacer", aseguraba la tonadillera que también habló de su intento de que su hija estudiara Bellas Artes "porque tiene mucho talento para la pintura", algo que tampoco consiguió: "No me ha hecho caso, no quiere hablar conmigo por eso, nada más".

Isabel Pantoja también recordó un episodio de la que fuera su empleada del hogar, que asegura la marcó para siempre: "Tenía una nariz tres veces que la que tiene ahora y la tuve que operar porque estaba acomplejada". Un episodio sobre el que ha asegurado: "Era muy jovencita y se lo regalé, me gasté 500.000 pesetas de entonces en la Clínica Ruber". Un recuerdo que ha indignado profundamente a la tonadillera y por el que acusa a Dulce de "una deslealtad absoluta" y de vivir "del apellido Pantoja".

Carlota Corredera e Isabel Pantoja, hablan en 'Sálvame'. pinit

Durante dicha llamada también intervino su hijo Kiko Rivera, quien aseguró que había tratado de llamar cientos de veces a su madre durante el programa pero al ver que era imposible decidió intervenir en directo: "Mamá, ya, no es necesario. Está muy bien que te expreses, te apoyo, pero ya está", aseguraba Kiko con el fin de que su madre finalizase la llamada.

Una intervención del todo histórica en la que la tonadillera también tuvo dardos para Mila Ximénez a quién le ha preguntado: "¿Tú me conoces para saber si soy mala persona?". Por su parte Mila ha asegurado que solo hace su trabajo.

También habló con Chelo Cortés con quien ha admitido que fueron "muy buenas amigas" y que "nos reencontraremos cuando yo esté recuperada". Para rematar, Terelu Campos planteó a Isabel Pantoja si estaría dispuesta a una entrevista "cara a cara" con su madre, María Teresa Campos. Algo a lo que la tonadillera finalmente ha aceptado matizando: "Eso cuesta mucho dinero, porque las dos somos estrellas".

Terelu Campos le propone a Isabel Pantoja una entrevista con su madre María Teresa Campos. pinit

Sea como sea, habrá que esperar para saber si esa entrevista finalmente tiene lugar. Lo que ha dejado muy claro es que a 'Sálvame' no asistirá para dar ninguna entrevista porque como ella ha dicho: "No hay ceros en esa cadena para ir a sentarme" (...) "Tengo tantas cosas que decir que no habrá programa ni años para decirlas todas".

