17 sep 2018

Omar Montes se encuentra en plena promoción de su nuevo tema, 'Animales'. Debido a eso, el cantante está visitando varios platós de los programas estrella de Telecinco. En su paso por 'El Programa de Ana Rosa', Omar ha tenido que hacer frente a los comentarios de Alessandro Lequio.

"Si no fuera por Chabelita no estarías sentado aquí", le ha reprochado el colaborador al novio de la hija de Isabel Pantoja. "Tengo más de 40 millones de visitas. Yo vengo a hablar de lo que se me pregunta, porque soy un chico educado. Me parecería de maleducado cortarte y decirte que solo vengo a hablar de mi música", ha respondido el cantante.

También han querido preguntarle por la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame', el tema del que tanto se está hablando. "Lo que ella hable y haga con su madre, no me meto. No soy nadie para meterme entre una madre y una hija", ha respondido cauto Omar Montes. "Por lo que yo he visto, diría que se llevan bien, se quieren mucho", ha añadido.

