17 sep 2018

Tamara Gorro, presentadora, modelo y ahora, 'youtuber', ha defendido en el programa presentado por Susana Griso, 'Espejo Público', la gestación subrogada. Lo que en un principio parecía ser una charla, ha terminado siendo un encontronazo entre la 'influencer' y la cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, que se posiciona claramente en contra de esta práctica.

El debate ha ido de menos a más. Tanto, que ninguna de las dos se han puesto de acuerdo en cómo nombrar esta práctica: "vientres de alquiler" es cómo lo ha nombrado la diputada, algo que ha enfurecido a Tamara Gorro, que prefiere utilizar el término de "madres gestantes".

Pero esto no ha quedado ahí. Carolina Bescansa ha comparado la gestación subrogada con la de la prostitución: "Este debate no se parece al del aborto, sino al de la prostitución. Porque las mujeres que aceptan gestar para otras son, en su mayoría, mujeres que se encuentran en situaciones económicas gravísimas", explicaba la diputada.

Tamara Gorro se ha visto ofendida por lo que no ha dudado en contestar que: "No te voy a tolerar que tú insinúes que yo estoy prostituyendo a una mujer, porque eso es un delito. Y yo no soy ninguna delincuente", concluía.

