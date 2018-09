17 sep 2018

El programa que se dedicaba a cambiar el estilismo a personas anónimas, con la ayuda de Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú terminó de la manera menos esperada: con la separación del tridente de moda.

Natalia Ferviú abandonó el programa repentinamente, sin dar ningún tipo de declaraciones aunque era evidente que la estilista lo estaba pasando bastante mal. Sin embargo, ya recuperada, ha querido hacer una declaraciones a 'Socialité' donde ha contado los verdaderos motivos por lo que abandonó el programa.

"Hay que apostar por los amigos y en la televisión no todo vale, no para mí… No me sentía bien y no me arrepiento de haberme ido. Exploté porque había cosas con las que no estaba de acuerdo. Fue una situación injusta y me vi acorralada", explicaba la estilista.

Sin embargo, después de unos meses en los que ha pasado de todo, Natalia Ferviú mantiene una buena relación con Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez.

