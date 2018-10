18 oct 2018

La visita de Frank Cuesta a 'You no te pierdas nada' fue de lo más sorprendente ya que aprovechó el estreno de 'Wild Frank', dedicada al torero, para dar consejos sobre lo que es ser un animlista 100%. Sin embargo, aprovechó el directo para responder a las acusaciones que recibió hace unos días por parte de Natalia Ferviú, la excolaboradora y estilista de 'Cámbiame'.

"Partir de la base de que los animalistas son unos radicales y unos ignorantes, mal. Generalizar me parece torpe y faltar, feo. Curioso que Frank Cuesta pida empatía para con los taurinos pero él se mofe del colectivo animalista y de mí. Doy consejos pero para mí no tengo", explicaba Natalia Ferviú.

Frank Cuesta, lejos de callarse, respondió duramente a estas acusaciones: "Hoy has demostrado que eres una animalista de teclado. Y eres el claro ejemplo del animalismo que a mí no me gusta. Me peleo con muchos animalistas, pero siempre respetan mi trabajo. No me tienes que admirar, pero me merezco un respeto si eres animalista. Llevo dieciocho años luchando contra el tráfico de animales", concluía Frank.

¿Volverán a acercar posturas alguna vez?

