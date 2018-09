19 sep 2018

Mientras fuera su madre, Isabel Pantoja, ha generado un auténtico tsunami con su llamada a 'Sálvame', dentro de la casa de 'GH VIP'Chabelita trata de dar juego para convencer a la audiencia -y a sus compañeros- de que se tiene que quedar muchas semanas -con la consiguiente caja que haría-.

Experta ya en 'realities' y en ponerse al servicio de los focos, la joven parece haber trazado un plan para tener su propia trama en el espacio. Y, de paso, para poner de los nervios en el exterior a la persona con la que se supone tiene una relación, Omar Montes.

Porque no creemos que el acercamiento que está haciendo la hija de la tonadillera hacia Asraf Beno sea del agrado del músico que, por cierto, le dedicó toda suerte de piropos el pasado fin de semana en el plató de 'Viva la vida'.

Tengo sentimientos encontrados, pero para mí no entro soltera"

Ella se lo devolvía con unas palabras que no le van a sentar nada bien al bueno de Omar, del que dijo: "He perdido mi confianza por completo. No le creo, no creo que no haya tenido nada con esas chicas". Lo manifestaba tras hacer otra sentencia que habla del lío que tiene en la cabeza: "He dejado una relación de un mes y medio en la cual, en los últimos días, han surgido cosas que me han hecho dudar… Tengo sentimientos encontrados, pero para mí no entro soltera".

En medio de este cacao que tiene y mientras indaga en los gustos y aficiones del Mister, ya ha confesado que ha puesto sus ojos en él. "En conjunto, de todos, es el que más me gusta", ha reconocido Chabelita.

Tras el 'edredoning' que nos han regalado ya Suso Álvarez y Aurah Ruiz, veremos si surge un nuevo roce fruto del cariño entre ella y el guapo oficial de esta edición de 'GH VIP'.

