20 sep 2018

Desde que el pasado viernes Isabel Pantoja removiera los cimientos de la televisión con su llamada a 'Sálvame', se han abierto varios frentes informativos. El primero, el de que su propia hija, que se encuentra en la casa de 'GH VIP', no se creyera que hubiese entrado en directo en el programa de Telecinco.

Otro de ellos, que Jorge Javier Vázquez cargó duramente contra la tonadillera, asegurando que jamás iban a ser amigos. Unas declaraciones realizadas en 'Sábado Deluxe' después de escuchar como ella quería poner condiciones para una reconciliación.

Mi tía no te ha culpado de cómo es su hija"

Ahora, es su sobrina, Anabel Pantoja, la que ha sacado las garras por ella en el plató del programa en el que trabaja. Según ella, el presentador no dejaba que se expresara con libertad y este le recriminaba que siempre se hiciera la víctima.

Anabel, esta vez, no se quedaba callada: "Sí, yo soy muy victimista como mi tía. No te victimices tú, a ti mi tía no te ha culpado de cómo es su hija, no ha culpado a la televisión". Jorge daba medio paso atrás para reconocer que, como personaje del corazón, Isabel tiene mucho peso, pero no destensaba la situación con su sobrina.

