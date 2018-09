20 sep 2018

La carta está fechada el pasado 11 de agosto, pero se acaba de conocer su contenido. Ana Julia Quezada remitió unas líneas al juez que instruye su caso por el asesinato del pequeño Gabriel desde la cárcel almeriense de Acebuche. En las mismas, carga duramente contra los padres del niño, llevándose la peor parte el padre y quien fuera su pareja, Ángel.

"Mi familia a [sic] recibido unos mensajes de Ángel, el padre de Gabriel y no me parece bien lo que ha dicho a mi familia, de las cosas que le ha dicho es que quiere que yo me pudra en la cárcel", comienza esa carta.

La misiva, escrita de su puño y letra, ha sido publicada por el diario 'ABC' y continúa: "Les ha dicho que no me ayuden en nada porque si ellos me ayudan están ayudando a una asesina y ellos son tan asesinos como yo. A mi sobrina también le mandó mensajes, ya que es la que me pone algo de dinero todos los meses para mis cosas en la cárcel".

Entiendo que esté dolido, pero que deje a mi familia tranquila"

Y explica que se ha tomado la libertad de escribirla sin pedir permiso a su abogado defensor: "No he hablado con mi abogado para mandarle esta carta porque está de vacaciones y me he enterado y he decidido enviársela a usted. Solo quiero que si usted podría decirle a Ángel que no se ponga en contacto con mi familia. Yo a él lo entiendo prefectamente por lo que ha pasado. Entiendo que esté dolido, pero que deje a mi familia tranquila".

Ana Julia, que hace unos días se supo que será juzgada por asesinato, se descarga con unas palabras que parecen no haber hecho ningún efecto en el magistrado, que sigue con el proceso.

