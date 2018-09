20 sep 2018

Si hay algo que caracterice a Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', es su sinceridad llevada al extremo. Anoche, en el estreno de 'Operación Triunfo 2018', volvió a hacer gala de ella, para que todos nos diésemos cuenta de que la fama no le ha cambiado ni un ápice.

El presentador, Roberto Leal, le preguntó si volvería a dormar parte del 'talent' de TVE. Seguramente, lo que se esperaba es que la navarra le dijera que sí de manera rotunda, pero se encontró con una contestación de la que ni ella misma sabía salir.

Si lo viviese otra vez perdería un poco la gracia"

"Buah, no lo sé, es que ahora… No, es que me gustaría muchísimo volver, pero también lo especial también es que solo se vive una vez. Entonces claro, si lo viviese otra vez perdería un poco la gracia", eran las palabras de Amaia.

¿Cómo lo arreglaba? Con este sutil matiz: "Pero bueno, me encantaría volver a vivirlo por primera vez, ¿sabes? Así que sí".

Lo que sí quedó más claro es que de ruptura con Alfred, nada de nada. Durante la interpretación de 'Camina', el himno oficial de la anterior edición del concurso, se pudo volver a ver esa complicidad entre ellos.

