24 sep 2018

Compartir en google plus

El éxito está asegurado con la nueva emisión de 'Operación Triunfo 2018'. Después de bombazo que supuso el pasado año el programa, lo cierto es que se han vivido muchos cambios para este año.

Uno de ellos se llama Gotzon Mantuliz, es uno de los nuevos profesores que se encargará de mejorar la condición física de los concursantes. Tiene 30 años, estudió enfermería y ahora triunfa en las redes sociales junto a su perra Noa.

En una entrevista hecha para la revista 'Lecturas', Gotzon ha asegurado que tiene novia desde hace mucho tiempo: "Desde el principio he tenido muy claro que no quería mezclar mi vida personal y nuestra intimidad con mi vida profesional", aseguraba.

Su estado físico ha llamado mucho la atención en las redes sociales además de sus artísticas fotos. Cada día sube una imagen junto a Noa en algún lugar del mundo. Ha reconocido, además, que le gusta mucho viajar: "Me da miedo subirla a un avión, así que hay viajes a los que no me la puedo llevar. Por eso organizo muchos otros viajes pensando en ella, buscando destinos en los que también disfrute. Viajo mucho por trabajo, pero mis vacaciones son con Noa", asegura.

Esperemos que su éxito en las redes sociales se traduzca en éxito en la academia de 'Operación Triunfo 2018' con los concursantes. Lo que está claro es que Gotzon Mantuliz trabajará para conseguir lo que se ha propuesto: "Mi misión es que, mientras se mantienen en forma, puedan liberar el estrés y además divertirse", concluía.

Más noticias sobre 'Operación Triunfo 2018'

- Luis, criticado sin entrar en la academia de 'OT 2018'

- 'OT 2018': Amaia Romero vuelve a tener un ataque de sinceridad

- Así fue la gala inaugural de 'OT 2018'

¿Sabías que Gotzon Mantuliz es Leo? Consulta su horóscopo