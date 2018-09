20 sep 2018

Tamara Gorro ha decidido zanjar de una vez por todas los constantes rumores sobre sus retoques estéticos. Y lo ha hecho de la mejor manera, haciendo partícipe a su 'familia virtual' a través de uno de sus vídeos de 'YouTube'.

A través de su canal ha contado que recibe constantes preguntas de sus seguidores sobre este tema. Esa ha sido la razón principal por la que Tamara se ha decidido a responder a través de su último vídeo donde, entre otras cosas, ha confesado que se ha sometido a dos operaciones: una de labios y otra de pecho. "Cuando empecé en la tele tenía 19 años, me dije 'la boca me la veo un poco de periquito'", ha confesado.

Un complejo al que la colaboradora decidió poner remedio: "Cuando me fui a Rusia, había un centro estético maravilloso y me aumenté un poquito el labio". Sobre los retoques también ha asegurado: "No me gusta lo exagerado. No lo critico pero no me gustaría vérmelo".

Desde ese momento Tamara Gorro afirma que ha empleado mascarillas, tratamientos y vitaminas: "Me pincharon toda la cara. Me moría de dolor. Cuando llegué a casa, mi marido me dijo '¿qué te has hecho?'", ha revelado con total naturalidad en el vídeo.

En cuanto a su operación de pecho, ha confesado que lo realizó con tan solo 18 años: "Tenía un complejo y lo eliminé" (...) "Lo pasé muy mal", revela Tamara.

Pero asegura que cada año acude a hacerse una revisión para comprobar que todo está bien y afirma que por el momento no tiene pensado "cambiar las prótesis".

