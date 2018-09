26 sep 2018

No importa que Omar Montes entrase en la casa y le pidiese que se alejara de Asraf. Chabelita actua por impulso, llevada por sus sentimientos. Y así lo está haciendo con el Míster Universo Mundial.

Pocas horas después de que su novio entrase en la casa y le reprochase tener una actitud demasiado cariñosa con su compañero de reality, Chabelita volvía a los brazos de Asraf, e incluso ha ido más allá. "Quiero pedir una hora sin cámaras", le confesó a Techi. "¿Con quién?", preguntó rápidamente su amiga.

Aunque Chabelita no dijese nombre, no hizo falta. Y con una sonrisa respondió: "Pero eso no significa que pase nada". Y es que, su relación con Omar parece estar rota, aunque el joven entrase en la casa de 'GH VIP' dispuesto a arreglarlo con la hija de la tonadillera.

"Yo necesito una mujer que me entienda, me comprenda y me respete. Está jugando a dos bandas", confesó en 'GH VIP: Límite 48 horas'. Además, está decidido a dejarla: "Soy novio de Isa hasta que la vea y la deje, por televisión no puedo, soy un caballero".

