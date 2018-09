23 sep 2018

La histórica llamada de Isabel Pantoja ha sido respondida. Dulce Delapiedra visitó el 'Deluxe' para contestar a todo lo que la tonadillera dijo de ella en 'Sálvame', desenterrando los secretos más oscuros de la artista.

Aunque en el inicio, la niñera más mediática se quedase sin palabras y tuviese que ser socorrida por Jorge Javier Vázquez, más tarde contó todo; desde el ataque de nervios que le dio al escuchar las palabras de Isabel, hasta sus funciones como 'empleada del hogar'. "Es una mentirosa, ha mentido en todo lo que ha dicho sobre mí", dijo enfadada Dulce.

La educación de Kiko Rivera y Chabelita

"No apruebo el estilo de vida de mi niña y no quiero niñatos en la vida de mi niña, sólo quiero que se divierta con sus amigas. Nunca le he consentido nada", dijo sobre la educación de Chabelita. A pesar de ello, Dulce afirmó que el estilo de vida de Kiko Rivera fue "muchísimo peor" que el de su hermana e Isabel Pantoja no fue tan dura con él: "He salido muchas noches sin encontrarlo, y tú lo sabes, Isabel. He salido a las tantas porque no sabíamos donde estaba Kiko", dijo mirando a cámara.

Dulce durante su entrevista en el 'Deluxe'. pinit

También confesó que ella se ocupaba de llevar a los niños al médico o acudir a las reuniones con los profesores: "Yo llevaba el control absoluto de todo sin ser mi cometido". "Ella se piensa que le ha dado una mejor educación por pagarle los mejores colegios", ha afirmado.

Sus condiciones de trabajo

Durante la entrevista, Dulce relató un impactante episodio sobre sus condiciones laborales. "He trabajado escayolada de piernas y de brazos. Una baja en 25 años. No fue justo. En un cuarto aislada, se me partió la espalda. Ni siquiera me preguntaban", confesó.

También quiso aclarar quién pagó su operación de nariz. "Echarme en cara lo de la operación de nariz es caer muy bajo", dijo, y negó que fuese Isabel Pantoja la que se hiciese cargo de ese retoque estético.

Más noticias sobre los Pantoja...

- Así era la nariz de Dulce antes de su operación

- La llamada histórica de Isabel Pantoja en directo a 'Sálvame'

- La reacción de Chabelita al conocer la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame'

¿Sabías que Isabel Pantoja es Leo? Consulta su horóscopo