25 sep 2018

Fue una alfombra roja llena de ausencias, pero ahí estaban Pilar Rubio y Sergio Ramos. En primera fila y convirtiéndose en protagonistas de una noche en la que David de Gea fue elegido por sus compañeros como el mejor portero del mundo.

Hablamos de esa gala de los Premios The Best, celebrada en Londres, donde la presentadora llamó la atención por su 'look' y el futbolista colgó una imagen en su cuenta de Instagram poniendo el valor a su mujer.

"No hay The Best sin My Best. La mejor del mundo, la mujer que hace mi vida completa y le da sentido a cada minuto sobre el campo y fuera de él. Gracias, mi amor. Te quiero", fueron las palabras con las que declaró su amor público el defensa madridista.

