25 sep 2018

¿Os imagináis un duelo de estilo entre Pilar Rubio y Cristina Pedroche en la retransmisión de las campanadas de Nochevieja? Pues no sabemos si los directivos de las grandes cadenas de televisión se lo están planteando, pero desde aquí hacemos un llamamiento para que se produzca esta alineación de estrellas para despedir el año...

Mientras Pedroche nos dejará boquiabiertas tirando de transparencias, nos imaginamos a Pilar Rubio dando las uvas el 31 de diciembre enfundada en un ajustadísimo vestido de lentejuelas bicolor, con su escote fantasía, su abertura en la falda de infarto, sus sandalias joya de Serena Whitehaven, su melena al viento, sus labios rojísimos... Hasta nos aventuramos con la firma: Elisabetta Franchi.

Ready!!!! @sergioramos #thebestawards Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 24 Sep, 2018 a las 10:16 PDT

Pues bien, no hace falta imaginarlo, porque este look de Pilar Rubio ya lo hemos visto: no en la pequeña pantalla el día de Nochevieja, sino en la gala de los Best FIFA Football Awards en Londres, donde la presentadora ha acompañado a Sergio Ramos, que recibía premio.

Ojalá Pilar Rubio brillando con sus lentejuelas para despedir el año. Mientras, nos quedamos con su imagen enfundada en este vestido joya de Elisabetta Franchi...

