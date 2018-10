1 oct 2018

¿Qué más le puede pasar a Chabelita? Por si salir la primera de la casa de 'GH VIP' y encontrarse con una llamada de hora y media de su madre a 'Sálvame' -y la réplica de Dulce en el 'Deluxe- fuese poco, los acontecimientos tras su salida del 'reality' dentro del mismo, han terminado de rematarla.

Este fin de semana hemos podido ver a Omar Montes, su ex -que entró según ella era expulsada por la audiencia- y a Techi -quien se supone que era su mejor amiga y apoyo en el concurso- acercándose hasta hacer 'edredoning'.

No venden píldora alguna para evitar este tipo de dolor"

Unas imágenes que destrozaban a la hija de Isabel Pantoja, que no dudaba en desahogarse en las redes sociales con un desgarrador mensaje. "¿Qué pasa cuando terminamos esa relación? ¿Cómo hacemos para superar ese momento? ¿Hay una receta mágica para superar el fin?", comenzaba.

"Les tengo una mala noticia. Si te protesta el corazón, no puedes preguntar en la farmacia: "¿Tienen pastillas para no soñar?"... No venden píldora alguna para evitar este tipo de dolor y mucho menos hay formula alguna para evitarlo", continúa con ese grito de dolor al mundo.

Y prosigue: La mejor manera de matar a alguien en tu corazón es dejarlo morir lentamente en tu mente, sin nombrarlo, sin llamarle, sin escribirle, sin buscarle... Que muera poco a poco, en agonía lenta para que no reviva, si lo dejas morir abruptamente, revivirá a cada instante".

"Siéntelo, llóralo, súfrelo... pero no eternamente", remata la joven, que aún se está haciendo a este último golpe del desamor.

