27 sep 2018

Tardaron aproximadamente una semana en hacer 'edredoning' y los arrumacos son constantes. Suso Álvarez y Aurah Ruiz han encontrado el amor -o al menos la vía de escape el uno en el otro para aguantar el tiempo que la audiencia determine que tienen que estar dentro de la casa- en 'GH VIP'.

Sin embargo, parecen haber pasado su primera 'crisis'. Sucedió durante la fiesta de la Luna Llena. Un evento nocturno en el que todos se estaban divirtiendo hasta que a Suso le dio un ataque de celos y le reprochó su actitud a la extronista.

No me gustas que estés moviendo el culo con otros chicos"

"No me gustas que estés así moviendo el culo y las tetas con otros chicos", fueron las palabras de Suso. "Con Tony te has subido la falda y le has dicho cómeme lobo", continuaba con sus reproches antes de confesar su miedo a que podría enamorarse de ella durante el encierro y que "no es sano".

Tras echarle en cara que, durante ese conato de relación que tuvieron en el pasado, ella se fue con otro. Suso bajó el tono de la discusión: "Es el primer 'reality' en el que he tenido que tragar saliva y se me ha hecho un charco en la barriga".

Nada más terminar de pronunciar estas palabras, que son lo más parecido que vamos a escucharle en el concurso a una declaración de amor, él y Aurah se fundieron en un apasionado beso con el que sellaron la paz.

Momento del beso apasionado entre Suso Álvarez y Aurah Ruiz. pinit

