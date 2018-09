27 sep 2018

Aramís Fuster está dando mucho juego en la casa de 'GH VIP'. Los relatos sobre su vida enganchan por igual a sus compañeros dentro del 'reality' que a la audiencia. Pero, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en los mismos?

Pues, según el menor de sus hijos, Karim, hay bastantes mentiras en sus historias y no está dispuesto a que su madre las propague, libremente, usando la televisión para ello. Así que, ha decidido romper su silencio para poner a la máxima autoridad en ocultismo en su sitio.

Aramís aseguraba desde el concurso que sus hijos "no me quieren, me desprecian. He llorado sangre, he llamado mil veces. Me han dicho las palabras más denigrantes y pensaba que con el tiempo reflexionarían, pero no ha sido así". Llegaba incluso a acusarles de haberla pegado en alguna ocasión.

Esas mentiras me salpican"

Karim ha dicho basta y ayer se defendía en 'Sálvame' de las graves acusaciones de su madre. "Escupir contra la gente es muy fácil. Luego tú, además, tienes que salir al paso y demostrar que no y argumentarlo. Esas mentiras me salpican", sentenciaba para limpiar su imagen.

"Yo ni me avergüenzo ni me dejo de avergonzar de ella. Cada uno elige vivir la vida como quiere. Si ella quiere aparecer en un programa de televisión, genial, me parece estupendo y que se gane la vida", manifestaba.

