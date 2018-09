26 sep 2018

De todos los habitantes de la casa de 'GH VIP', Aramís Fuster es la que más momentazos está regalando a la audiencia. Entró mostrando que no llevaba ropa interior, vivimos sus mareos en directo y, además, ha confesado que, si tuviese dinero suficiente, le gustaría realizarse una operación.

Pero, ¿de qué quiere operarse la bruja? Fuster aprovechaba una conversación con sus compañeros para realizar unas declaraciones que no han pasado inadvertidas. "Si tengo dinero me voy a operar el pubis", soltaba de sopetón antes de explicarse más detalladamente: "Está muy gordito. Lo quiero delgadito, aplastado".

Por si su exposición no fuese suficiente, lanzaba un argumento más contundente: "En los pantalones se nota el pubis, entonces voy como pidiendo guerra y no me gusta". Mónica Hoyos, apoyaba la decisión, incidiendo que debía ser "fina y elegante".

Claro, que si no reúne esos euros para poder hacer posible este sueño, siempre le quedará recurrir a la carta que, según ella, jugó para tener los pechos que deseaba. "Esto es producto de mis hechizos, sin tener que pasar por el quirófano. Me tuve que quitar la mitad porque se me fue la mano", decía sobre su delantera en el vídeo de presentación del 'reality'.

