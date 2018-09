28 sep 2018

Leticia Sabater ha vuelto a ser la protagonista en 'Operación Triunfo 2018'. Después de que Noemí Galera hiciera, en pleno directo, un comentario haciendo referencia a su problema con los ojos: "Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater", la cantante no tardo en contestar con mucho sentido del humor: "Aunque ya no sea bizca, porque me operé y salió genial todo, me encanta que se acuerde de mí ya sea por una cosa o por otra y que al final esté presente en un grandísimo programa como es 'Operación Triunfo'".

Sin embargo, fue en el chat de 'Operación Triunfo', al finalizar la gala 1, cuando Leticia Sbater quiso mandar un mensaje tanto a Noemí como a los concursantes: "Gracias Noemí por nombrarme ya sea por mí, por mi personaje o por mis canciones. Para los chicos, Alba y Dave me encanta el sentido del humor que tenéis. En la vida es lo mejor porque críticas vais a tener todos", afirmaba.

La cantante aprovechó el mensaje para anunciar la fecha de su nuevo 'single': "Carlos y Micky. Me encantaría hacer un trío musical con vosotros y mi nuevo tema, un villancico electrolatino que saldrá el 26 de noviembre. Además quiero que os la aprendáis todos los de la Academia", concluía.

