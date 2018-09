21 sep 2018

Noemí Galera fue una de las grandes protagonistas de la última gala de 'OT 2018'. Y es que la directora de 'OT' protagonizó uno de los 'momentazos' de la gala, tras mandar un 'zasca' en directo para la mismísima Leticia Sabater.

Todo empezó cuando la directora de la academia vio su propia imagen en una de las pantallas y exclamó: "Oye, yo me veo bizca" (...) "Parezco Leticia Sabater". Un comentario que dejó al público y al presentador sin palabras y por el que poco después se disculpó.

Pero la cantante, Leticia Sabater, no ha querido dejarlo pasar y ha contestado a la 'pullita' de Noemí Galera: "Aunque ya no sea bizca, porque me operé y salió todo genial, me encanta que se acuerde de mí ya sea por una cosa o por otra", ha explicado la cantante a Fórmula TV. "Estoy feliz de que me tengas presente en 'OT 2018'", remataba Leticia Sabater.

Pero no ha querido acabar sin dar un pequeño consejo a la directora de 'OT': "Ya sabes que las chicas que bizqueamos tenemos mucho sex appeal, pero yo me operé".

A pesar de todo está claro que se lo ha sabido tomar con humor, de hecho ha admitido que estaría encantada de aparecer en el formato: "Es un programa que enseña valores, que va de música y que tiene el mismo público que tengo yo en mis conciertos", ha confesado la cantante.

¿Veremos a Leticia Sabater en alguna de las galas o en la propia academia de 'OT'? Está claro que ella estaría encantada.

