29 sep 2018

La casa de 'Gran Hermano VIP' está revolucionada tras la noche de pasión que han protagonizado Techi y Omar. Solo habían pasado 24 horas desde que Chabelita abandonase la casa de Guadalix y dejase en directo a su novio, cuando su inseparable amiga se ha convertido en la protagonista de un nuevo 'edredoning' junto a Omar.

No hay que olvidar que a Techi y Chabelita les une más que una amistad. La joven estuvo saliendo con Kiko Rivera y se casó con Alberto Isla, el padre del hijo de Isa Pantoja. Además, para la concursante es el segundo 'edredoning' que protagoniza dentro de la casa. El primero fue con Tony Spina.

Todo ocurrió mientras hablaban de sus exparejas. Poco a poco los dos concursantes fueron acercándose y comportándose como una acaramelada pareja. A altas horas de la madrugada, y ya en la cama, empezaron a escucharse sonidos fuertes, según relató Makoke. "Los movimientos son bestias. Hacen un ruido como chong, chong, chong", explicó. Algo que escandalizó al resto de compañeros.

No sabemos qué opinará Chabelita de esta situación, pero la noticia no ha sentado nada bien a los habitantes de la casa. "Techi, al menos por respeto no te pongas la ropa de Isa. Te has quitado muy rápido a la niña del medio. Tu amistad con Isa era una farsa y en cuanto salgas nominada te vas a tu casa. Te subes una vez más al carro de Isabel Pantoja. Vaya cerdada acabas de hacer", le ha reprochado Suso.

Techi eres una indeseable primero te lía con kiko Rivera hermano de @IsaPantojam después te casa con Alberto Isla ex de Chabelita y padre del hijo de chabelita y ahora te lía con el Omar novio de Isa Guarra más k Guarra oportunista #AlaCalle#GHVIP29S#salvamepic.twitter.com/mVpBkkYxhT — (@abuelayeye123) 29 de septiembre de 2018

