30 sep 2018

Mucho se ha hablado del 'edredoning' que protagonizaron Omar Montes y Techi pocas horas después de que Chabelita Pantoja abandonase la casa. Y no es para menos porque más de uno ha visto en ello una traición a la hija de Isabel Pantoja.

Tras la bronca de Suso, Techi se arrepiente de lo que ha hecho. O eso al menos es lo que ha dicho. La 'amiga' de Chabelita afirmó que es una persona pasional y sentimental, por eso siente remordimientos. "Con el chico este como he llorado. A Omar le pregunté si estaba bien por Isa y me dijo que sí, pero yo le dije que estaba mal por el chico de fuera, Alejando, porque yo soy así, no te voy a mentir, yo soy una tía que va de cara. Pregúntale al Súper... todos los días pidiéndole que me viniese a ver, que me mandase un mensaje... Aquello fue algo muy intenso, de verdad, y ahora lo paso muy mal todos los días".

Pero Suso no fue el único que le reprochó lo que hizo, también Asraf. "He pedido su perdón. No he hecho bien las cosas", afirmó, y añadió: "He actuado como he sentido". A pesar de todas sus palabras, según confesó Isabel Rábago en 'Viva la vida' declaró que Techi habría pedido una hora sin cámaras con Omar.

