1 oct 2018

Acostumbrada a ser el centro de atención de todos los focos después de conocerse su separación con Kiko Matamoros, con quien llevaba más de 20 años de relación, Makoke decidió entrar en la casa de 'Gran Hermano VIP 6' para alejarse de todo tipo de información relacionada con su divorcio.

Sin embargo, Makoke no deja de penar en su hija dentro de la casa. Anita Matamoros, estudiará moda en Italia y próximamente viajará hasta Milán, donde vivirá una temporada muy larga. El hecho de no poder despedirse de ella, no hacía más que torturarse.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la producción de 'Gran Hermano' quiso que ambas se reencontraran dentro de la casa de Guadalix. Bañada en un mar de lágrimas, Makoke abrazó a su hija y la llenó de besos durante todo su encuentro. Se podría decir que ha sido una despedida en condiciones.

Más noticias de 'Gran Hermano VIP'

