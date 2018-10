1 oct 2018

No son profesores en esta edición de Operación Triunfo, pero Javier Calvo y Javier Ambrossi volvieron a entrar en la Academia para dar una clase especial de dos horas en la que hubo de todo: bailes, canciones y muchas lágrimas. Y aunque los concursantes de esta edición quedaron encantados con la visita y han pedido que 'Los Javis' vuelvan en más ocasiones, algunos seguidores del programa no quedaron tan contentos.

En el canal de Youtube en el que se muestra lo que sucede dentro de la academia algunos usuarios criticaban la actitud de los dos exprofesores. “No pueden actuar como psicólogos experimentados si no lo son", comentaba uno de los usuarios. “Su único objetivo es que lloren a mares”, comentaba otro. "Qué bonito destrozar a la gente emocionalmente", decía un tercero.

Tal fue el revuelo que se montó que los Javis decidieron responder en las redes sociales. Fue a través de un 'stories' en su cuenta de Instagram y de una publicación en Twitter, donde escribieron unas líneas para aplacar las iras. “En dos horas solo hemos hablado y bailado, animando a cada uno a expresar cómo se siente. Eso era lo que sentían. Y así lo han expresado y lo han querido expresar libremente. Solo les hemos animado a que fueran honestos, ¡nada más!”, escribían.

Gabinete psicológico Javas responde al jaleíto: pic.twitter.com/7KX0vXWpGH — Javier Calvo (@javviercalvo) 29 de septiembre de 2018

"Entendemos que las emociones asusten, pero que no salgan no quiere decir que no estén ahí. Y, de verdad, no sabéis lo liberador y sanador que es sacar lo que tienes dentro. No guardarlo, porque eso nos tensa, nos daña. Un psicólogo te trata, claro que sí, pero de emociones puedes hablar con tus amigos, con tu familia, con tus profesores, con quien quieras", sentenciaban.

Y además, mandaban un recado. "La misma gente que nos lo dice parece ser capaz de diagnosticar a cada concursante de manera exacta a través de un vídeo de YouTube, incluso con un trocito de vídeo descontextualizado. Nos sorprende y nos hace pensar que esas personas sí deben ser psicólogas. También tenemos que decir que es muy emocionante leer muchísimos mensajes de cómo mucha gente, a través de la clase, ha sentido que se libera un poquito también".

