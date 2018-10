1 oct 2018

Se ha visto obligada a intervenir. Noemí Galera ha tenido que hablar con Noelia, concursante de 'OT 2018', después de que la triunfita criticara duramente 'Camina', el himno de 'OT 2017' que fue todo un éxito.

Todo ocurrió cuando la nueva generación de triunfitos estaba componiendo su propio himno, y uno de ellos propuso colocar una frase que ya decían en "Camina", la canción del año pasado. "Que me chupen un huevo, tío, a mí me importa tres pitos la canción del año pasado, yo ya no me acuerdo ni de su letra", fue la contestación de Noelia.

El desafortunado comentario hizo que Noemí interveniera. "Lo que os quería comentar es una cuestión de respeto, no solamente respeto entre vosotros sino que respetéis a los artistas que vienen, a los que vendrán y a los de la edición anterior sé que estáis haciendo la canción de este año, y ahí oí comentarios mientras hablabais de la letra que no me gustaron. Si vosotros estáis aquí es porque los artistas de la edición anterior lo petaron muchísimo".

Noelia criticó 'Camina', el himno de 'OT 2017'. pinit

Después, añadía: "Si ellos no hubieran sido como son, sin ellos, esta edición no se hubiera dado. Vosotros tenéis que hacer vuestra letra, vuestra canción, pero desde el respeto: no quiero volver a oír 'me la suda' o 'me chupa un huevo' lo que diga la canción del año pasado porque ni la conozco. No lo quiero volver a oír".

Noelia se ha defendido, asegurando que "no lo dije en plan mal sino...", pero Noemí ha dejado que terminara. "Me da igual. Te lo digo en serio, las cosas tú las dices de una manera y cada uno las interpreta a su manera. Lo único de lo que os aviso es de que tenemos que tener cuidado cuando hablamos del trabajo de otra gente porque a lo mejor esa gente, sin que sea tu intención, puede tomárselo mal", concluía.

Esperemos que Noelía haya tomado buena nota del consejo de Noemí y no vuelva a criticar a 'OT 2017'.

