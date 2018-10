1 oct 2018 agencias

El actor, músico y compositor francés Charles Aznavour ha fallecido en la madrugada del domingo al lunes, 1 de octubre, a los 94 de edad en su casa en Alpilles (al sur de Francia), según informan en sus ediciones digitales los diarios galos 'Le Monde' y 'Le Figaro'.

Con más de 1.200 canciones, 80 películas, 294 álbumes, centenares de discos de oro, platino, de diamante y miles de conciertos en 94 países, Aznavour ha actuado y grabado en siete lenguas y sus canciones han sido versionadas por numerosos artistas como Elton John, Bob Dylan, Plácido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli y Ray Charles, y algunos de sus temas más conocidos son 'La Mamma', 'La Bohème' y 'What makes a man'.

No tengo ningún deseo de morir en el escenario ni en ningún otro lugar"

A ellas se suman otras canciones como 'Take Me' o 'See Me Already' que, junto con su carrera cinematográfica, convirtieron a Aznavour en una estrella mundial, hasta el punto de tener su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en 2017.

Charles Aznavour -nacido Shahnour Varinag Aznavourian y de ascendencia armenia- bromeaba siempre con su longevidad y la posibilidad de hacer un espectáculo cuando cumpliera los 100 años. "No tengo ningún deseo de morir en el escenario ni en ningún otro lugar", afirmó el pasado mes de mayo en una entrevista a Europa Press.

El pasado mes de abril estuvo a punto de cancelar en el Liceo de Barcelona pero optó por salir al escenario y pasar más tiempo del habitual sentado en un taburete. Pocos días después, se sintió mal ensayando en San Petersburgo y tuvo que ser hospitalizado, por lo que sí suspendió su actuación. El cantante había regresado de una gira en Japón, tras haber sido forzado a cancelar conciertos este verano debido a un brazo roto después de una caída.

Sus padres, Misha y Knar Aznavourian, procedían de Salónica, en Grecia. Su padre era el hijo de un excocinero del zar Nicolás II y su madre pertenecía a una familia de comerciantes armenios turcos que huyeron del genocidio de 1915. Sus padres llegaron a Francia para obtener un visado para Estados Unidos aunque finalmente se instalaron en el país galo.

El cantante, muy discreto sobre su vida privada, se casó tres veces y tuvo seis hijos, tres de ellos con su última esposa, Ulla, con quien estuvo casado durante más de 50 años.

