2 oct 2018

Parece que en esta edición de 'Gran Hermano VIP' son muchos los que tienen problemas judiciales. Hace unos días era Ángel Garó el que abandonada la casa durante unas horas para acudir a un juicio y ahora será Aurah Ruiz la que lo haga.

Como ha adelantado Kike Calleja en 'Sálvame', la concursante dejará la casa de Guadalix de la Sierra durante unas horas para declarar ante un juez en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que, Jesé Rodríguez, su exnovio y padre de su hijo Nyan, le ha interpuesto una denuncia por "injurias, calumnias y la persecución que esta ha tenido al futbolista en las redes sociales".

Además, el reportero no dejó en buen lugar la imagen de Aurah Ruiz, afirmando que esto solo es la "punta del iceberg". "Va a comenzar a salir de ella todas las cosas que ha estado vendiendo Aurah Ruiz no son lo que parecen, no son ciertas y poco a poco se podrán ir demostrando", ha declarado Kike Calleja.

