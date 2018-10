16 oct 2018

Suso y Aurah Ruiz han protagonizado algunos de los momentos más empalagosos dentro de la casa de 'GH VIP'. Pero en los últimos días, la pareja ha tenido algunas discusiones que podrían haber sido el desencadentante de su ruptura.

Primero fue por un comentario de Suso que no sentó nada bien a su chica y, ayer, fue porque Aurah afirmó que Asraf penetraba con la mirada. "Anda vete más lejos a hacer el rídiculo. Doy pena... Vete a que te penetren con la mirada. ..que te gusta que te miren", afirmó él. "Vas a una por día, psicópata celoso", respondió ella.

Sea cual sea el motivo de su ruptura, Suso ha demostrado tener claro que lo suyo con Aurah no tendrá continuidad fuera de la casa de Guadalix porque ha puesto fin dentro. "Aquí me has alegrado el concurso. Nunca me había enamorado de nadie. Nunca había perdido el control de mis sentimientos. Fuera me tendrás para lo que quieras. Pero no puedo seguir. No es sano. Espero que tengamos una buena convivencia. No voy a hacer nada que te haga daño. Cuando salga de esta casa ya me ubicaré. Ahora me toca apechugar", ha afirmado Suso.

Tras zanjar su romance, el concursante ha pensado en la imagen que estará dando fuera. "Vaya telenovela más cutre y barata que he hecho. No pondría la tele ni para verme", afirmó después de ver que ella había borrado su nombre del cabecero de la cama.

Más noticias sobre Aurah Ruiz...

- Aurah Ruiz saldrá de 'GH VIP' para declarar ante el juez

- 'GH VIP': Aurah Ruiz revela la verdad sobre su relación con Jesé Rodríguez

- 'GH VIP': Jesé Rodriguez lanza su primer dardo a Aurah Ruiz

¿Sabías que Aurah Ruiz es Escorpio? Consulta su horóscopo