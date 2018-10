2 oct 2018

¿Faltaba alguien por hablar en el conflicto a tres bandas que se ha montado entre Elena Tablada, David Bisbal y Rosanna Zanetti? Pues aunque crean que no, sí. La madre de la diseñadora ha decidido que su opinión al respecto también es de interés para la opinión pública y se ha pronunciado.

Ha sido en 'Look' donde ha realizado unas declaraciones más que contundentes en las que el cantante no sale muy bien parado. "Ahora Bisbal no se lleva bien ni con su familia", han sido las palabras con las que echa un poco más de pólvora a la guerra.

Porque, si en un principio, explican desde el portal, no quería entrar al trapo, acabó por hacerlo. Elena madre revela que se lleva muy bien con la madre de David y, por eso, parece estar en condiciones de realizar esta sentencia.

Lo cierto es que, desde el domingo que Tablada hiciera las declaraciones en el plató de 'Viva la vida', se ha montado un lío monumental que no tiene pinta que vaya a solucionarse a corto plazo.

